Bel ve boyun ağrılarının ilacı fizik tedavi

Uzmanlar, hareketsizliğin artışı, evden çalışma uygulamaları nedeniyle ortopedik rahatsızlıkların iki katından daha fazla oranda arttığına işaret ediyor. Doç. Dr. Hülya Şirzai, "Bel ve boyun ağrılarının en sık nedeni sanıldığı gibi fıtık değildir. En sık nedeni boyun ve bel kaslarındaki güçsüzlük, yanlış hareket etme, duruş bozukluklarından kaynaklıdır. Bu tür ağrıların tedavisinde fizik tedavi yöntemleri ile birlikte egzersiz ön plana çıkmaktadır" dedi. Bel ve boyun ağrılarında kullanılan fizik tedavi yönteminin iyi seçilmesi gerektiğini vurgulayan Şirzai, "Yüzeysel ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, analjezik akımlar, traksiyon, manuel terapi, masaj uygulamaları, çeşitli enjeksiyon yöntemleri hastaların rahatsızlıklarına göre planlanmaktadır. Bu uygulamaların ağrı kesici, kasları gevşetici, doku yenileyici ve tamir sürecini hızlandırıcı etkilerinden faydalanılır. Fizik tedavi uygulamalarının şekli ve süresi hastanın ve hastalığın özelliklerine göre reçete edilerek uygulanmalıdır.