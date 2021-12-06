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06 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00

Bel kireçlenmesi yaşamınızdan çalmasın

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Çevrenizde, küçük hareketlerde bile belinin ağrıdığını, acıdığını ve hatta şiştiğini söyleyen bireyler mutlaka vardır.

Çevrenizde, küçük hareketlerde bile belinin ağrıdığını, acıdığını ve hatta şiştiğini söyleyen bireyler mutlaka vardır. Çoğumuz bu durumu abartı olarak nitelendirse de şikayeti yaşayan kişiler için durum günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir. Fakat bu durum zamanla kişinin yaşamını büyük oranda olumsuz yönde etkileyerek günlük faaliyetlerini dahi yapamaz hale getirebilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Narangerel Tseveendorj "Belde bulunan eklemlerin fazla yıpranması ve aşınması sonucunda yapıların bozulması ve deforme olmasıyla meydana gelen sağlık problemine bel kireçlenmesi denir. Kronik rahatsızlıklarla beraber gelen bel kireçlenmesi, genellikle genetik sebeplerle oluşur" dedi. Dr. Narangerel Tseveendorj, "Bel kireçlenmesinde uygulanacak tedavi süreci öncelikle şikayetleri kontrol altına almak, daha sonra hastanın hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini artırmak üzerine kurulmuştur. İlk aşama fizik tedavi ile başlar ve böylelikle kişideki belirtilerin hafifletilmesi sağlanır. Eklemlerde oluşan iltihabın giderilmesi için ilaç tedavisine başvurulabilir. Ayrıca bel enjeksiyonları ve daha ileri rahatsızlıklar yaşayan hastalarda ameliyat gibi seçenekler de mevcuttur" diye konuştu.

Etiketler : Bel kireçlenmesi Dr. Narangerel Tseveendorj Fizik Tedavi
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