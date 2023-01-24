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24 Ocak 2023 Salı 19:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 19:00:00

Bel fıtıklarının yüzde 95'inde ameliyat gerekmez

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"Birden belim tutuldu, kalakaldım", "Sabah yataktan kalkamıyorum, sağa sola dönerken belim kopuyor", "Ayağıma kadar inen bir ağrı var, sanki oyuyorlar", "Biraz ayakta kalınca kalçama bir ağrı giriyor, bacağım uyuşuyor"... Bu ve benzeri yakınmalardan şikayet edenlerin yani 'bel ağrısı çekenlerin' sayısı her geçen gün artıyor.

Algoloji (Ağrı Tedavisi) Uzmanı Prof. Dr. Alp Yentür "Bir kişiye bel fıtığı tanısı koyabilmek için MR görüntüsünün yanında mutlaka hastanın şikayetlerinin ve muayene bulgularının da bununla uyumlu olması gerekiyor.

Gerçek bel fıtıklarının da yüzde 95'den fazlasının ameliyat gerektirmeyen tablolar oluyor" dedi. Klasik olarak bel ağrısı tedavisi seçeneklerinin 5 temel başlık altında toplandığını söyleyen Prof. Dr. Alp Yentür bunları; istirahat etmek, ilaç tedavisi, fizik tedavi, girişimsel ağrı tedavisi ve ameliyat olarak sıralıyor. Ancak; fazla kilo, sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı ve zayıf karın/ bel kaslarının bu şikayetlere davetiye çıkartan en önemli etkenler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alp Yentür sözlerine şöyle devam ediyor: "Algolojinin hasta yelpazesinde ilk üç uygulamadan fayda görmeyen hasta grubu yer almaktadır. Yani bunlar istirahat, ilaç ve fizik tedaviden fayda görmemiş ama ameliyat olması da gerekmeyen veya ameliyat olmayı istemeyen hastalardır. Algolojinin tedavi yöntemleri genellikle girişimsel yöntemler denilen, çoğu çeşitli iğneler ile skopi veya ultrason eşliğinde tam olarak problemin olduğu noktaya yapılan, son derece etkili tedavilerdir. Bunun dışında omurilik pilleri, kateterler, yine özel cihazlar kullanılarak yapılan radyo dalgası (RF- radyo frekans) uygulamaları gibi yöntemler de seçenekler arasında sayılabilir."

Etiketler : bel fıtığı ameliyat sağlık
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