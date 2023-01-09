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Bel fıtığına nokta atış
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09 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00

Bel fıtığına nokta atış

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Fıtık ve bel ağrılarından ameliyatsız kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez 'nokta atış' yöntemini anlattı. Girişimsel Radyoloji Uzmanı, radyofrekans ve ozon tedavisi yönteminin fıtıktan kurtulmakta etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Röportaj: Yasemin İlan

Fıtık ve bel ağrılarından ameliyatsız kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez 'nokta atış' yöntemini anlattı. Girişimsel Radyoloji Uzmanı, radyofrekans ve ozon tedavisi yönteminin fıtıktan kurtulmakta etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

'Bel ağrılarını dindirmek ve fıtıktan kurtulmak için ameliyat tek çare mi?' sorusunun cevabını Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez'den aldık. Nokta atış tedavisi ile ameliyata gerek kalmadan tüm şikayetlerin ortadan kalktığını dile getiren Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez şunları anlattı: "Nokta atış tedavisinde ağrısı olan hastanın şikayetleri, fizik muayene, röntgen ve MR ile değerlendirilir ve ağrıya sebep olan esas faktör belirlenir. Sonraki adım görüntüleme yöntemleri eşliğinde (ultrason, anjiyografi veya BT gibi) hasarlı dokuya ince bir iğne ile ulaşıp bu bölgeye uzun etkili ağrı kesici, düşük doz lokal etkili steroid uygulaması ve/veya radyofrekans tedavisi yapılmasıdır. Bazen işlemden hemen sonra, çoğunlukla da bir hafta içerisinde başlayan olumlu yanıt bir ayda belirginleşir ve bir yıl, eğer hasta kendini korur ise daha uzun süre ağrısı çok hafifler bazen de kaybolur. İşlemler ortalama 15 ile 30 dakika arasında sürer. Kişi uyanık iken yapılır ve bir saat sonra yürüyerek taburcu edilirsiniz. Yüzde 90 hastada nokta atışı enjeksiyonlarla tedavi sağlanır, etkisiz kalınan durumlarda özellikle eklem ağrılarında nokta atış anjiyoembolizasyon yöntemiyle ağrıya neden olan dokuların beslenmesi azaltılır ve netice itibarıyle ağrı da azalmış olur."

BAŞ VE BOYUN AĞRILARINDA DA ETKİLİ

Bel ve boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavisi: Radyofrekans veya ozon ile 15 dakika içinde uyanık yapılan ve sonrasında yürüyerek çıkılan bu tedaviyle fıtıklaşmış disk küçülür ve sonrasında aylar içerisinde kaybolur. Bel ve boyun ağrılarının tedavisi, baş ağrıları, omuz, diz ve diğer eklem ağrıları, kuyruk sokumu ağrısı gibi süreğen ağrı kesicilere yanıt vermeyen ağrılar.

SİNİR KÖKLERİNDEKİ İLTİHABI AZALTIR

Sinir köklerinin içindeki ve çevresindeki iltihabı azaltarak ağrıyı kontrol eder. Ağızdan alınan ilaçları sınırlandırır. Bu enjeksiyonlar ile ağrının giderilmesi, yan etkileri yüksek olan ağrı kesici alımını sınırlandırır. Ağrının kesilmesi hareket kısıtlılığını azaltarak, günlük aktivitelere dönüşü ve fiziksel güçlenmeğe olanak sağlar. Artan hareket ve egzersizle kilo verilmesi eklem üzerine binen ağırlığı da azaltarak cerrahiye gidişi durdurabilir.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİYLE TANIŞIN

Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, Girişimsel Radyolojinin ameliyatla yapılan işlemlerin ameliyatsız olarak bir iğne deliğinden damardan ve vücut boşluklarına direkt girerek gerçekleştirilen bir bölüm olduğunu söyledi. Tedavi yönteminin bazı avantajları olduğunu belirten Özgür Kılıçkesmez, "Tedavi yöntemiyle daha az ağrı duyuluyor daha kısa sürede, anestezisiz müdahale yapılabiliyor. Ayrıca bu tedavi yöntemiyle daha ince ve en uç noktalara ulaşabiliyoruz. Aynı gün içerisinde hastalar taburcu olabiliyorlar. Bu yöntemi sadece fıtıkta değil, diz ağrısı, prostat büyümesi, miyom, anevrizma gibi birçok farklı hastalıklara da uyguluyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Bel fıtığına nokta atış Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez Radyofrekans Yasemin İlan
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