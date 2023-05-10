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10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:24:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:24:00

Bel fıtığı en çok erkeklerde görülüyor

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Uzmanlar, bel fıtıklarının en sık 40-50'li yaşlar arasında görüldüğünü, yaşam kalitesini bozan hastalıklar arasında yer aldığını ve erkeklerde daha sık rastlandığını belirtti.

Uzmanlar, bel fıtıklarının en sık 40-50'li yaşlar arasında görüldüğünü, yaşam kalitesini bozan hastalıklar arasında yer aldığını ve erkeklerde daha sık rastlandığını belirtti. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Levent Aydın, bel fıtığını zorlayan sebepleri, "Tekrarlayan mekanik zorlanmalar, kas dokusunu canlı tutacak aktif bir yaşamdan uzak durmak, bel bölgesini aşırı zorlayacak bilinçsiz hareketler, ağır sporlar yapmak, obezite, günlük yaşamda ergonomiye dikkat etmemek, sigara kullanımı, genetik faktörler, diskin moleküler yapısını değiştiren mutasyonlar, öne belden eğilerek yük kaldırma, otururken öne eğilme ve hatta otururken öne eğilip yük kaldırma gibi pozisyonlar diskleri aşırı zorlayarak fıtıklaşmaya sebep olurlar." ifadeleriyle sıraladı. Aydın "Bazı araştırmalarda genetik olarak kadınların erkeklerden daha fazla bel fıtığına yatkın ve savunmasız olduğu, hamilelik sürecinin de bel fıtığını artırdığı ve kadınlarda insidansın daha fazla olduğu belirtilmiştir. Ancak hasta sayısının erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla olduğunu gösteren başka çalışmalar da var. Bu çalışmalara göre, farklılığın sebebi, erkeklerin fiziksel olarak daha ağır işlerde çalışması ve amatör veya profesyonel düzeyde, omurgayı zorlayan sporlarla kadınlardan daha fazla ilgilenmesi olarak gösterilebilir" diye konuştu.

Etiketler : Bel fıtığı Doç. Dr. Ahmet Levent Aydın erkekler
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