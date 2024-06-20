Bel ağrısını hafife almayın

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzm. Esma Karakuş "Bel ağrısının birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında patolojik, kas ve iskelet sistemine bağlı disfonksiyonlar (fonksiyon bozukluğu) ve pelvik tabanına bağlı disfonksiyonlar bunların hepsi belde ağrı oluşturabilecek yapılardır" diye konuştu. Fzt. Karakuş, "Bel ağrısını önlemek için kas iskelet sistemimizi sağlıklı tutmamız gerekiyor. Yanlış hareket yapmaktan kaçınarak ve vücut farkındalığımızı artırarak işimize nasıl adapte olabiliriz bunları değerlendirip uygulayabiliriz" dedi.