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Bel ağrısını hafife almayın
20 Haziran 2024 Perşembe 23:18:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 23:18:00

Bel ağrısını hafife almayın

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Bel ağrısının hafi fe alınmamasını isteyen uzmanlar, bel ağrılarının pelvik taban disfonksiyona bağlı olabileceğine dikkat çekti.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzm. Esma Karakuş "Bel ağrısının birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında patolojik, kas ve iskelet sistemine bağlı disfonksiyonlar (fonksiyon bozukluğu) ve pelvik tabanına bağlı disfonksiyonlar bunların hepsi belde ağrı oluşturabilecek yapılardır" diye konuştu. Fzt. Karakuş, "Bel ağrısını önlemek için kas iskelet sistemimizi sağlıklı tutmamız gerekiyor. Yanlış hareket yapmaktan kaçınarak ve vücut farkındalığımızı artırarak işimize nasıl adapte olabiliriz bunları değerlendirip uygulayabiliriz" dedi.

Etiketler : Bel Ağrısı sağlık Esma Karakuş
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