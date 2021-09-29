Bektaşi üzümü karaciğeri gençleştiriyor

Haftada bir kaç kez tüketilen bektaşi üzümü karaciğeri yeniliyor, kolesterol ve tansiyonu dengeliyor, sindirim sistemini düzenliyor. Düzenli olarak tüketilen bektaşi üzümü, detoksifikasyona yardımcı olur, yağları sindirecek salgıları salgılar ve sağlıkta önemli rol oynayan proteinleri sentezler. Bazı araştırmalar, bektaşi üzümünün karaciğer fonksiyonlarını desteklediğini ve bu organın sağlığını koruduğunu gösteriyorlar. Hatta bazı çalışmalarda genel toksisite ve kanser üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. Karaciğer sağlığını desteklemenin yanında, bektaşi üzümünün kalp sağlığını da desteklediği bazı çalışmalarda görülmüştür. Bu anlamda kandaki kolesterol düzeylerini azaltan üzüm, plaka birikimine engel oluyor ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Avrupa Klinik Beslenme Yayını'nda yayınlanan bir çalışmada, 35-55 yaş aralığındaki erkeklere 28 gün boyunca bektaşi üzümü verilmiştir ve kolesterol düzeylerinin ciddi anlamda düştüğü görülmüştür. İlginç olan şu ki, bektaşi üzümü almayı bırakmalarından iki hafta sonra kolesterol düzeyleri tekrar eski haline geri dönmüştür.

