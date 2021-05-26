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26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30:00

Bebekteki huzursuzluk kasık fıtığından olabilir

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Çocukluk çağında görülen kasık fıtığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, "Yeni doğan her 100 bebekten 3'ünde kasık fıtığı ya da diğer adıyla inguinal herni görülmektedir. 33 haftalıktan küçük doğan prematüre bebeklerde bu oran yüzde 13'lere kadar yükselmektedir. Bebeklikte kasık fıtığının erken dönemde tanı alması ve gerekli müdahalenin yapılması oldukça önemlidir" dedi.

Kasık fıtığında bebeklerde karnın alt bölgesinde yumru benzeri bir şişkinlik görülebileceğini belirten Dr. Saber Sazdar, "Kasık fıtığının en sık karşılaşılan belirtisi olan bu durum, bebek ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında daha belirgin hale gelebilir. Fıtık olan bebeklerde ayrıca huzursuzluk, iştahsızlık gibi semptomlar da görülebilir. Kasık fıtıklarının birkaç farklı türü vardır. Bu türlerden ilkinde fıtığın içerisindeki bağırsak dokusu ittirme ile geri karın boşluğuna gönderilebilir. Bu tip fıtıklar genellikle ağrıya neden olmaz ancak ağlama gibi durumlarda bağırsak tekrar fıtık içine girebilir İnkarsere fıtıklarda bağırsak dokusu geri döndürülemez biçimde fıtık içinde sıkışır. İnkarsere fıtığı olan çocuklarda fıtığın olduğu bölgede kızarıklık, hassasiyet, ağrı oluşabilir. Bunların yanı sıra bulantı ve kusma görülebilir. Strangüle fıtıklarda ise fıtık içerisine sıkışan bağırsak dokusunun kan dolaşımı bozulur. Strangüle herniler acil olarak tedavi edilmesi gereken ciddi bir sorundur'' diye konuştu.

Etiketler : Bebekteki huzursuzluk kasık fıtığı İnkarsere
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