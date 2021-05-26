Bebekteki huzursuzluk kasık fıtığından olabilir

Kasık fıtığında bebeklerde karnın alt bölgesinde yumru benzeri bir şişkinlik görülebileceğini belirten Dr. Saber Sazdar, "Kasık fıtığının en sık karşılaşılan belirtisi olan bu durum, bebek ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında daha belirgin hale gelebilir. Fıtık olan bebeklerde ayrıca huzursuzluk, iştahsızlık gibi semptomlar da görülebilir. Kasık fıtıklarının birkaç farklı türü vardır. Bu türlerden ilkinde fıtığın içerisindeki bağırsak dokusu ittirme ile geri karın boşluğuna gönderilebilir. Bu tip fıtıklar genellikle ağrıya neden olmaz ancak ağlama gibi durumlarda bağırsak tekrar fıtık içine girebilir İnkarsere fıtıklarda bağırsak dokusu geri döndürülemez biçimde fıtık içinde sıkışır. İnkarsere fıtığı olan çocuklarda fıtığın olduğu bölgede kızarıklık, hassasiyet, ağrı oluşabilir. Bunların yanı sıra bulantı ve kusma görülebilir. Strangüle fıtıklarda ise fıtık içerisine sıkışan bağırsak dokusunun kan dolaşımı bozulur. Strangüle herniler acil olarak tedavi edilmesi gereken ciddi bir sorundur'' diye konuştu.

