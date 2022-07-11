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11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:00:00

Bebekli tatil için 8 öneri

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Bebeğinizle tatile çıkmadan önce sinek ısırıklarına, yaralanmalara, güneş yanığına, ishale veya kabızlığa karşı nasıl davranmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Böylece yaşanacak olası sorunlarda gereksiz stres yaşamanın önüne de geçmiş olursunuz.

Bebeğinizle tatile çıkmadan önce sinek ısırıklarına, yaralanmalara, güneş yanığına, ishale veya kabızlığa karşı nasıl davranmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Böylece yaşanacak olası sorunlarda gereksiz stres yaşamanın önüne de geçmiş olursunuz.

Yaz mevsiminin gelişi ile tatil planları yapılmaya başlandı. Ancak bebekler ile tatil yapmak özen gerektiren bir konu. 0-2 yaş arası küçük bebekleri olan anne babaların iyi bir plan yapıp yola çıkmaları ve programlı ilerlemeleri gerekiyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Armağan Oğuz, tatile çıkmak isteyen ailelere özel önerilerde bulunarak, tatil bavulunuzda neler bulundurulması gerektiğini anlattı.

Yolculukta bu kuralları uygulayın

Dr. Oğuz, tatil yolculuğuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Çocuğunuzun uyku saatlerinde yolculuğa çıkmanın bir avantaj olacağına değinen Dr. Oğuz şunları söyledi: "Araba yolculuğunda iki saatte bir mola verin ve çocuğunu araba koltuğundan indirip biraz yürütün. Çocuk istemiyor diye araba koltuğuna oturtmaktan vazgeçmeyin, araba koltuğu çocukların yolculuğunda en dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. Güneşten korumak için camlara gölgelik koyabilirsiniz. Uçak yolculuğunda ise uçak kalkarken ve inerken emiyorsa emzirmeniz ya da emmiyorsa beslemeniz, büyük çocuklara ise sakız çiğnetmeniz kulaklarındaki basıncı azaltır. Uçakta bunalmaması için en son binin ve mümkünse en önce inin. Hareket rahatlığı için koridor kısmındaki koltukları seçin."

Güneşe karşı önlem alın

Güneşin yararları kadar zararları da olduğunu belirten Dr. Oğuz, bebekleri güneşlendirmenin saatlerinin çok önemli olduğunu söyleyerek "Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında bulunmaması gerekiyor. Güneşlenmesi için sabah ve akşam üstü saatlerini tercih edin. Açık havada gezerken mutlaka yüksek koruyucu güneş kremi kullanın. Güneş ışınları gölgede de etkilidir. O nedenle göldeyken de güneş kremini kullanmaya devam edin. Açık havadaysanız her 3 saatte bir güneş kremi sürün.

Pamuklu giysiler giydirin

Dr. Oğuz, sıcak havanın terleme oranını artırdığına dikkat çekerek seçilecek giysiler hakkında şunları söyledi: "Havanın sıcaklığı bebekleri etkiler. Bebeklerin terleme oranını azaltmak için giysilerinin ince ve pamuklu olması çok önemli. Rüzgarlı havalarda 'soğan modeli' dediğimiz ince ve kat kat giydirmeyi tercih edin. Böylece sıcakladığında üst ince giysiyi çıkararak vücut sıcaklığını dengeleyebilirsiniz.

Şapka ve gözlük kullanın

Tatilde güneşten korumak üzere her bebeğe terletmeyen hafif şapkalar takılması gerektiğini ifade ederken "Güneş ışınlarından korunmak üzere 1 yaş üstü bebeklerde güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Güneş gözlüğünün mutlaka gözleri koruyucu olması gerekiyor. Sağlıklı olmayan, sokaklarda satılan güneş gözlüklerini kullanmayın. Zira, bunlar güneşten korumadığı gibi, bebeğin gözlerine zarar da verebilir" dedi.

Gıdalarına dikkat edin

Yaz döneminde mikropların kolay üremesi ve bulaşması nedeniyle gıda güvenliğine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Oğuz, "Pek çok zararlı bakteri sıcak ortamda hızlıca ürer ve dolayısıyla bulaşması daha kolay hale gelir. O nedenle bebeğinizin besinlerine tatil ortamda ayrıca önem verin, gıda güvenliğinden emin olun. Yiyeceklerin iyi yıkanmış ve taze olması, iyi pişirilmesi, içecek suların temiz olması gerekiyor. Emziren annelerin emzirmeye devam etmesi de önemli" dedi.

Uyku düzenini devam ettirin

Bebeklerin düzen sevdiğini anımsatan Dr. Oğuz, "Bebeğinizin uyku düzenini korumaya özen gösterin. Örneğin normalde sizinle uyuyorsa, tatilde açık havada uyutmak için ısrar etmeyin. Hem de uyku saatlerini değiştirmesin, aynı saatte yatsın. Eğer tam tersi evde kendi odasında uyuyorsa buna devam edin ki sizinle uyumaya alışmasın" diye konuştu.

İlk yardım çantası bulundurun

Bebeğinizin tatilde karşılaşabileceği olası riskli durumlara karşı ilk yardım çantası bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Oğuz "Çantanızda mutlaka bir ateş ölçer bulundurun. Ayrıca daha önce kullandığı ateş düşürücü ilaç ya da fitil de koyun. Çantanıza sinek ve böcek ısırıklarına karşı alerjik krem, yara bandı, gazlı bez ve antiseptik solüsyonlar da bulundurabilirsiniz" dedi.

Tatil bavulunda bunları bulundurun

Bebekle tatile çıkmadan çantada bulundurulması gereken eşyaların önemli olduğunu vurgulayan Dr. Oğuz, şu önerilerde bulundu.

· Bebeğiniz hala bez kullanıyorsa bebek bezi ve mayo bez ancak tuvalet eğitimi varsa tuvalet adaptoru ya da lazımlığı,

· Islak mendil,

· Alt açma minderi,

· İnce uyku örtüsü,

· Pişik önleyici bariyer kremler,

· Uzun kollu, ince hırka,

· İnce ve pamuklu tulum/ya da alt üst,

· Kız bebekler için penye elbise,

· Yelek,

· Penye tişörtler,

· Mayo (mümkünse uv filtreli),

· Ayakkabı / terlik,

· Çorap,

· Şapka (mümkünse uv filtreli),

· Kullanıyorsa emzik/biberon(mutlaka yedekli),

· Bebek havlusu.

Etiketler : BEBEKLİ TATİL İÇİN 8 ÖNERİ tatil bebe Bebek havlusu
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