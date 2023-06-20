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20 Haziran 2023 Salı 07:51:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 07:51:00

Bebeklerin göz sağlığı yakından takip edilmeli

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Türk Oftalmoloji Derneği, bebeklerin doğdukları günden itibaren göz sağlığındaki gelişmelerin yakından takip edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, anne babaların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

Türk Oftalmoloji Derneği, bebeklerin doğdukları günden itibaren göz sağlığındaki gelişmelerin yakından takip edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, anne babaların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı. Dr. Sedef Kutluk, bebeklerde meydana gelen görme kusurlarının çocukları neredeyse tüm hayatları boyunca etkilediğine dikkat çekerek, "Çocuklarda, göz sağlığının doğumdan itibaren takibi, 4 yaşından önce görme keskinliğinin test edilmesi, gözlük kullanan çocuklarda yılda en az bir kez düzenli kontrollerin yapılması çok önemli" dedi.

Etiketler : Bebeklerin göz sağlığı Türk Oftalmoloji Derneği Dr. Sedef Kutluk
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