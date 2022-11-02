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02 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00

Bebeklerde antibiyotik tehlikesi BEBEKLERDE ANTİBİYOTİK TEHLİKESİ

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Bebeklik döneminde kullanılan antibiyotikler astım ve alerji yapıyor. Bakteriler yerine virüslere bağlı birçok üst solunum yolu, barsak enfeksiyonunda antibiyotiklerin sıklıkla kullanıldığını maalesef görüyoruz.

Bebeklik döneminde kullanılan antibiyotikler astım ve alerji yapıyor. Bakteriler yerine virüslere bağlı birçok üst solunum yolu, barsak enfeksiyonunda antibiyotiklerin sıklıkla kullanıldığını maalesef görüyoruz. Erken yaşlarda antibiyotik kullanmak sindirim sistemindeki sağlıklı bakterileri de öldürmekte ve bunun sonucu olarak immün yanıtın değişmesine neden olarak astım ve alerjik hastalıklara sebebiyet vermektedir. Alerji ve Astım Derneği Üyesi Çocuk Alerji Uzmanı Dr. Gizem Atakul 'Bebeklik döneminde hatta gebelikte maruz kullanılan antibiyotiklerin ilerleyen yaşlarda çocuklarda başta alerjik hastalıklar olmak üzere bağışıklık sisteminin yanıtlarını değiştirerek birçok hastalığın sebebi olabileceği tartışılıyor. Ne kadar çok ve ne kadar geniş etkiye sahip antibiyotik kullanılırsa zararlı etkileri de o kadar çok olmaktadır. Yeni bir çalışma, antibiyotiklere erken yaşlarda maruz kalmanın sindirim sistemindeki sağlıklı bakterileri öldürdüğünü bu nedenle de astım ve alerjiye neden olabileceğini gösteriyor' açıklamasını yaptı.

Etiketler : BEBEKLERDE ANTİBİYOTİK TEHLİKESİ Bebeklik dönemi antibiyotik kullanmak
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