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26 Ekim 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 08:00:00

Bebekler için beslenme tüyoları

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Bebeklerde ek gıdaya geçişte ufak tadımlar halinde püre ve yoğurt gibi gıdalar verilebilir. Bu dönemde tuz ve tuzlu gıdalardan kaçınılmalı; kıyma, et ve ciğer gibi besinlerin iyi pişirilmesine dikkat edilmeli.

Bebeklerin sağlıklı ve düzenli beslenmesi gelişimleri için oldukça önemli. Bebeklerin 6'ncı aydan itibaren anne sütüyle beraber mama ve ek gıdaya geçiş dönemlerinin ebeveynler için hassas olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Bebeklerde ek gıdaya geçişte ufak tadımlar halinde püre ve yoğurt gibi gıdalar verilebilir. Bu dönemde tuz ve tuzlu gıdalardan kaçınılmalı; kıyma, et ve ciğer gibi besinlerin iyi pişirilmesine dikkat edilmeli" dedi. Kılıç, "Yeterliyse ilk 6 ay sadece anne sütü verilebilir. Anne sütünün yeterli olmadığı zamanlarda ise devam sütü ile de bebeğin beslenmesi desteklenebilir. 6 aydan sonra ek gıdaya geçiş döneminde ise anne sütü yeterliyse bile yanına ek gıda eklenmeli" şeklinde konuştu.

BEBE BÜSKİVİSİNDEN DE KAÇININ

Bebeğin ek gıdaya geçişinin yaşına veya kaç aylık olduğuna göre değiştiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Ebeveynler ilk tadımlarına meyve püresi, sebze püresi ve yoğurt ile başlayabilir. Bebeğin duruma göre daha sonra yumurtanın sarısı da eklenebilir. Bebeğin ilk tadımlarını yaptığı bu dönemde tuz ve tuzlu gıdalardan uzak durulmalı. Özellikle, bu dönemde bebe bisküvisinden de kaçınmak gerekiyor" dedi.

Et, ciğer gibi besinler iyi pişirilmeli

Bebeğin iştahına göre verilen ek gıdanın çeşitlenebileceğini söyleyen Dr. Mehmet Kılıç, "7'nci aydan itibaren içinde kıyma bulunan yemekler ufak tadımlar halinde bebeğe verilebilir. 8-9 aylıkken ise ciğer, inek eti ve kemik suyuyla çorbalar gibi besinler iyi pişirilerek ve ezilerek verilebilir. Burada önemli olan etin iyi pişmiş olması" açıklamasında bulundu.

BUNLARA DİKKAT!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, bebekler için 11 beslenme önerisinde bulundu:

· Mamanın güvenilir marka olup olmadığına ve bebeğe dokunup dokunmadığına bakılmalı. Bebeğin seveceği ve bebeğe gaz, alerji yapmayan mama bebek için en iyi mamadır.

· Hiç anne sütü yoksa, sadece mama ile besleniyorsa ek gıda biraz daha erkene çekilerek 4'üncü veya 5'inci aylarda verilebilir.

· Bebeklere annelerin en güvendikleri koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, taze tuzsuz peynirlerden verilebilir. Süt kesiğinden yapılan lor peyniri de verilebilir. Labne gibi peynirler mecbur kalmadıkça verilmemeli.

· Bebeklere gece maması verilmesi şart değil. Bebek açsa verilir, değilse verilmeyebilir.

· Gece maması ve emzirmesi için bebeği uyandırmak gerekmiyor. Bebek kucağa alınıp uykudayken de emzirilebilir. Bebek 2-3 saatte bir uyurken emebilir.

· Biberona alışan bebek tekrar memeye alıştırılabilir. Bunun için her beslenmeden önce anne memesi denenebilir. Biraz zor da olsa aşılabilir.

· Bebek doymadığında aranır, huzursuzluğu gitmez, her şeyi yeme isteğiyle ağzına götürür. Bu bebeğin kaç aylık olduğuna göre değişir. İlk 6 ayda bebek huzursuz olup ağlayarak bunu belli eder ve sürekli aranır.

· Mama, bebeğin yaşına uygun seçilmeli. İlk 6 ay için 1 numara mama seçilebilirken, inek sütü alerjisi olan bebekler için özel mamalar seçilmeli.

· Anason çayı bebeklere önerilmez.

· Gece uykusunu uzatmak için bebeklere ek gıda verilmez.

· Bebeklere büyük, kılçıksız, somon gibi omega değeri yüksek balıklar verilebilir.

Etiketler : bebek bebek sağlığı beslenme
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