Bebekle oynayan çocuğun empati yeteneği artıyor

Cardiff Üniversitesi'nden bir grup nörobilimci, oyuncak bebekle oynamanın kısa ve uzun vadede gelişimsel etkilerini inceleyen ve yıllara yayılan araştırmanın güncel bulgularını açıkladı. Araştırmada, çocukların tablet oyunları yerine oyuncak bebekle oynarken başkalarının duygu ve düşünceleriyle ilgili daha fazla konuştukları tespit edildi. Bu kavram, içsel durumsal dil (internal state language- ISL) olarak biliniyor. Başkalarının içsel durumları hakkında konuşmak, çocukların gerçek dünyada insanlarla etkileşim kurarken kullanabilecekleri sosyal beceriler geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra genel duygusal gelişimlerine faydalı olma potansiyeli taşıyor. Araştırmacı Dr. Sarah Gerson, "Çocuklar hayali dünyalar yaratıp oyuncak bebeklerle oynadıklarında başkalarının duyguları, hisleri ve düşünceleriyle ilgili mesajı önce sesli olarak ifade ediyor; sonra da içselleştiriyor. Bu durumun çocuklar üzerinde daha yüksek oranda sosyal ve duygusal bilgi işleme ortaya çıkarmak, ömür boyu devam edecek alışkanlıklar inşa etmek ve şekillendirmek üzere içselleştirilebilecek empati ve sosyal beceriler kazandırma gibi uzun vadeli olumlu etkileri olabilir" dedi.

