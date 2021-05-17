Bebek sırt üstü uyutulmamalı

Amerikan Sağlık Otoritesi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bebek ölümlerinin en çok yanlış yatırma şekli ve yatak düzeninden kaynaklı olduğunu açıkladı. Araştırmayı değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bebeğin sırt üstü uyutulması gerekiyor. Bebek yüz üstü uyuduğu zaman yastık ile arasında karbondioksit oranı artınca bebek bayılarak ani ölüm gerçekleşir. Bebeğin üzerine battaniye veya kalın örtüler örtüldüğü zaman nefesi kesilerek ani ölüme sebep olabilir. Yatağın düz ve sert bir zemin üzerinde olması gerekiyor. Beşiğin etrafı tamamen kapalı olmalı, üzerinde herhangi bir örtü olmamalı. Beşikte peluş ya da yumuşak ayıcık veya oyuncak olmaması gerekiyor. Bebek ilk altı ay boyunca annenin bir kol mesafesinde ayrı bir yatakta uyumalı" şeklinde konuştu.

