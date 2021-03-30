BEBEK BAKIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yenidoğan ebeveynleri dikkat! Sarılık olan bebeğe sarı giydirmenin bir faydası olmaz. Cildine tuz sürmek de isilik ve pişiği önlemez. Kabız olduğunda da sakın zeytinyağı içinmeyin. O sırada öksürür de yağ akcigerine kaçarsa kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.



Bebeği için elinden gelenin en iyisini yapmak isteyen anne baba adayları bazen kulaktan dolma bilgilerle hareket edebiliyor. Fakat yeni bebek sahibi olmuş ebeveynlerin özellikle bazı hataları yapmamaları büyük önem taşıyor. Çünkü halk arasında doğru bilinen yanlışlar bebekte ciddi hastalıklara hatta hayati tehlikeye bile neden olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Ahmet Yıldırım, çocuk sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Yanlış: "Yenidoğan her bebekte sarılık görülür"

Doğru: Yenidoğan her bebek sarılık olmaz. Erken doğan, düşük doğum tartılı, çok iri, tartı kaybı fazla ve kan uyuşmazlığı olan bebeklerde sarılık riski fazladır. Yenidoğan sarılığı sanıldığının aksine bulaşıcı değildir.

Yanlış: "Sarılık olan bebeğe şekerli su içirmek ve sarı giydirmek iyi gelir"

Doğru: Sarılık olan bebeğe asla su ya da şekerli su verilmemelidir. Sarılık olan bebeğin sık sık anne sütü ile beslenmesi gerekmektedir. Üstelik sanıldığının aksine bebeğe sarı renk giydirilince sarılık geçmemektedir. Bebekten daha sarı bir renk ile karşılaştırıldığı için bebek beyaz gibi görünmektedir.

Yanlış: "Yenidoğan bebeklerin cildine tuz sürmek isilik ve pişiği önler"

Doğru: Ciltten emilen tuz, bebeğin ölümüne bile sebebiyet verebilir. Bunun için doktor önerisi ile eczanelerden pişik önleyici ürünlerin alınması daha doğrudur.

Yanlış: "Kabız olan bebeğe zeytinyağı içirilmelidir"

Doğru: Bebeklere ya da çocuklara doğrudan zeytinyağı içirmek doğru değildir. Bebek tam yağı içtiği esnada öksürürse zeytinyağı akciğerlere kaçabilir ve kabızlıktan daha tehlikeli bir tablo ortaya çıkabilir. Kabız olan çocuğa lifli gıdalar verilmeli, yemeklere zeytinyağı katılmalıdır.

Yanlış: "Bebekte deri döküntüleri geçici olduğu için üzerinde durulmamalıdır"

Doğru: Deri döküntüleri bazen çok önemli hastalıkların habercisi olabilmektedir. Vücudun neresinde ve ne şekilde olduğu mutlaka bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir.

Yanlış: "Diş çıkaran bebeğin ateşi hızla artar ve ishal olur"

Doğru: Diş çıkarma döneminde bebeğin vücudu ısınır. Ancak ateş düşürücü gerektirecek kadar ateşi çıkmaz. Bu dönemde bebeklerin kakasında yumuşama olur ancak belirgin bir ishal, ateş ya da karın ağrısı olmaz.

Yanlış: "Bebeklerin emzik emmesi diş eğriliğine, dudak sarkmasına sebep olur; parmak emmeleri daha iyidir"

Doğru: Bebeklerin emzik emmesi 2 yaşına geldiğinde, parmak emmesi ise 3 yaşına geldiğinde bıraktırılmalıdır. Süreç uzarsa çocukların diş ve damak yapısı bozulabilir.

Yanlış: "Çocuklarda tansiyon olmaz"

Doğru: Yenidoğan döneminden itibaren bebeklerin tansiyonuna bakılabilir ve tansiyon ölçümü çocukların muayenesinin bir parçası olmalıdır.

Yanlış: "Bebekleri uyuturken saç kurutma makinesi ya da elektrik süpürgesi sesinden yararlanılmalıdır"

Doğru: Gün içinde uzun süreli ve sık görülen ataklar şeklinde ağlayan kolikli bebekler bu aletlerin sesini anne karnında duydukları ses ile bağdaştırdıkları için sakinleşebilirler ancak çocukları bu yöntemle uyutmak doğru değildir. Bu konuda mutlaka doktor önerileri dikkate alınmalıdır.

Yanlış: "Her çocukta idrar yolu enfeksiyonu görülür ve kısa sürede geçer"

Doğru: Tekrarlayan ve tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları ilerde böbrek yetmezliğine yol açabilir. Vakit kaybetmeden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.