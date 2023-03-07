Bebeğinizin sizi duyduğuna emin misiniz?

Türkiye'de her bin bebekten 2 ila 3'ünün işitme kaybı ile doğduğunu ifade eden uzmanlar, bebeklerdeki işitme kaybını önlemek için erken teşhisin çok önemli olduğunu belirtti. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Annenin gebelik döneminde geçirdiği bazı enfeksiyonlar, bebeğin erken doğum ve düşük ağırlıklı doğması, yoğun bakım ünitesinde kalma veya bebeğin kulak için ototoksik etkili ilaç kullanması gibi durumlar işitme kaybına sebep oluyor" dedi. Yenidoğan bebeklerde işitme kayıplarının önlenebilmesi için 'Yenidoğan İşitme Testi' büyük önem taşıyor. İşitme kaybı erken teşhis edilmez ve tedavisine başlanmazsa, çocukların konuşma becerilerinde ve dil gelişiminde geri kaldığını söyleyen uzmanlar, bebeklerde işitme problemleri ve tarama testlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Bebeklerin işitme sorunu olup olmadığını anlayabilmek için Prof. Dr. Sezen, "Bebeğiniz yüksek seslerde irkilmiyor, ağlamıyor veya seslendiğinizde size doğru hareket etmiyorsa, henüz konuşma sesleri çıkarmamışsa, bu belirtiler işitme kaybında erken teşhis için önemli belirtilerdir. Ancak kesin tanı için yenidoğanlarda işitme tarama testleri dışında, işitme kaybını anlamanın herhangi başka bir yolu yoktur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

