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02 Mart 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 08:30:00

Bazıları doğuştan depresyona eğilimli

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Sürekli üzüntü hali, hiçbir şeyden keyif alamama duygusu, geçmişe takılı kalma, suçluluk duygusu gibi belirtiler yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz.

Sürekli üzüntü hali, hiçbir şeyden keyif alamama duygusu, geçmişe takılı kalma, suçluluk duygusu gibi belirtiler yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz. Depresyon ciddi ve tedavi edilebilir ruhsal bir hastalıktır. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, "Bir insan neden depresyona girer bunun birçok sebebi olabilir. Depresyon biyolojik bir rahatsızlık olabiliyor. Biz buna endojen depresyon diyoruz. Beyindeki nörotransmitterler nöronların birbirini uyarmasını, düzenlemesini veya susturmasını sağlamaktadır. Bunların dengesinin değişmesiyle birlikte ortada herhangi bir sebep yokken de depresyona sebep olabilmektedir. Bazı insanlar doğuştan biraz daha depresyona eğilimli olabiliyor. Hem genetik hem de çevresel etkenler depresyona yatkınlık oluşturabiliyor. Çevresel etkiler dediğimiz ekonomik ve sosyal koşullar olarak karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca son dönemde pandeminin de depresyon oluşturmasında büyük etkisi olduğunu görmekteyiz" şeklinde konuştu.

İLAÇ VE TERAPİYLE TEDAVİSİ MÜMKÜN

Hastalığın tedavi yönetmelerine ilişkin konuşan Dost, "Depresyon tedavisi kişiye göre değişmektedir. Öncelikle kişi kendisindeki değişimin farkında olmalı ve tedavi olması gerektiğini düşünmelidir. Depresyonda sürekli üzüntü hali, hiçbir şeyden keyif alamama duygusu önemli bir belirtidir. Uzun süreli depresyonların oluşturabileceği farklı sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kişinin durumuna göre ilaç tedavisi uygulamaktayız. İlaç tedavisi ile birlikte psikoterapi yöntemleri de kullanılmaktadır. Yine dediğimiz gibi kişinin durumuna göre farklı terapi yöntemleri de uygulanmaktadır. İlaç ve terapi kombinasyonu ile birlikte kişinin bu sağlık sorununda etkili çözümlere kavuşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : doğuştan depresyona eğilimli Depresyon Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost
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