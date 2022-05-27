Bazı meyveler şeker açısından tehlikeli

Şeker oranı fazla olan meyvelere dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, "Özellikle yaz aylarında meyvelerimiz sulu olmalarına rağmen içerisinde yüksek miktarda şeker vardır. Ondan dolayı yaz mevsiminde tükettiğimiz meyvelerin porsiyonlanmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yazın üzüm, incir, kavun, karpuz gibi şeker oranı yüksek meyveler diyabet hastaları için büyük bir risk taşımaktadır. Bundan dolayı tüketimlerimiz bir avucumuzu geçmeyecek düzeyde olması gerekiyor. Sık sık besin tüketimi yapmış olmamız gerekiyor. Özellikle 2-3 saat aralıklarla tüketmemiz gerekiyor. Bir kase meyve yemek hem kilo hem de kan şekeri dengesini olumsuz etkilemektedir" şeklinde konuştu.

