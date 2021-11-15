Bazı antidepresanlar diş sıkmaya neden olabilir

Diş sıkma ve gıcırdatma olarak bilinen bruksizm, duygusal stres, tütün, alkol ve kahve tüketimi, uyku apnesi ve kaygı bozuklukları gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Bazı antidepresanların yan etkisinin bruksizm olduğunu belirten Dt. Osman Çengel, "Muayene sırasında hastanın öyküsü alınırken hasta stresten, uyku bozukluklarından, baş boyun ağrılarından ve antidepresan kullanımından söz ediyorsa bruksizmden şüphelenilmelidir" diyor. Bruksizmin belirtilerinin başında estetik problemler geliyor. Uzun süredir bruksist olan hastalarda dişlerin aşınmış ve kırılmış olduğunu hatırlatan Dt. Çengel, şöyle devam ediyor: "Hastanın aşınan dişlerinden dolayı dikey yüz boyu azalmış ve yüz yuvarlaklaşmıştır. Aşınmış dişler daha az gözükür ve renkleri daha sarıdır, dolayısıyla hastada daha yaşlı bir görünüm oluşur. Yüz yuvarlaklaşmasının bir başka sebebi artmış çiğneme kasları faaliyetine bağlı olarak çiğneme kaslarının belirginleşmesidir. Yine bruksizme bağlı olarak çene eklem rahatsızlıkları oluşabilir. Hasta ağzını açarken çene ekleminde ağrı hisseder, eklemlerin birinden ya da her ikisinden sesler gelir. Hastanın ağzını açamadığı durumlar da oluşur."