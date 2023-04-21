Bayramı hafif geçirtecek altın öğütler

Hafif bir kahvaltıyla güne başlayın. Bayram sofrasında denge sağlamak için mevsim yeşillikleri ve fırınlanmış sebzeleri öğünlerinize ekleyin. Su içmeyi ihmal etmeyin.



Ramazan süresince sınırlı saatlerde yemek içmek kimimizin iftarda çok kaçırmasına kimimizin yeteri kadar su içmemesine sebebiyet verdi bayramın gelmesiyle bu manevi ayın sonuna geldik peki bayramda nasıl beslenmeli? Çoğumuz için ramazanda sınırlı saatlerde yemek psikolojik olarak bayramda sınırsızca yeme veya daha fazla yeme ihtiyacını artırabiliyor sizde bayram sonrası yediğiniz şeyler için pişman olmak istemiyor, mide rahatsızlıklarına sebebiyet vermek istemiyorsanız bayramı hafif geçirmenizi sağlayacak 10 altın öğüte kulak verin. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi beslenme ve diyet bölümünden Dyt. Benan Koç şu önerilerde bulundu:

1. Doyurucu ve hafif bir kahvaltı öğünü ile güne başlayın.

2. Bayram ziyaretlerinde tüketilen çay ve kahve miktarına dikkat edin. Çay ve kahve fincanlarına şeker ilave etmeyin. İkram edilen çikolata, tatlı ve şeker tüketimini sınırlandırın.

3. Sevdiğiniz bir tatlıyı porsiyon ölçüsüne dikkat ederek ara öğününüze ekleyebilirsiniz. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeye çalışın.

4. Konuk olduğunuz göz döndüren çeşit çeşit yemeklerin olduğu bayram sofralarında tüm yemek çeşitlerinden yemek ve tabağını sürekli doldurmak yerine sadece bir kere her çeşit yemekten az az alarak tabağını doldurman hem göz doygunluğunu artıracak hem de aldığın kaloriyi sınırlandıracaktır.

5. Ana öğünlerde tercih ettiğiniz et grubunu hazırlarken ızgara, haşlama, fırınlama yöntemlerini tercih edin.

6. Sofranızda denge sağlamak için mevsim yeşillikleri ve fırınlanmış sebzeleri öğünlerinize ekleyin.

7. Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde en az 2-2,5 litre sıvı tüketin.

8. Bütün bir yorgunluğun ardından gün sonu hafif tempoda yürümek hem hareketinizi artıracak hem de gün boyu yediğiniz yemeklerin sindirimini kolaylaştıracaktır.

9. Yemek odaklı olmak yerine sevdiklerinizle yaptığınız sohbetlerin keyfini çıkarın.

10. Bayramın birinci günü çok yediniz diye bir sonraki gün sınırsız yeme davranışınızı devam ettirmenize veya suçluluk duyup kendinizi aç bırakmayın sağlıklı beslenme rutinine geri dönün.

SAKIN AÇ KALMAYIN

"Bayramda et ve şeker tüketimimiz arttı bayram sonrası nasıl beslenerek telafi etmeliyiz?" sorusuna karşılık Dyt. Benan Koç şunları söyledi:

· Kendinizi aç bırakmayın. Öğünlerinizi düzenli ve saatinde yapmaya özen gösterin.

· Öğünlerinizde salata ve sebze ağırlıklı beslenin.

· Bayram sonrasındaki hafta kaçamak yapmamaya özen gösterin.

· Düşük kalorili beslenme programları uygulamayın. Kendinizi aç bırakarak cezalandırmayın.

· Yeterli miktarda su için.

· Bol hareket edin.