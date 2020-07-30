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30 Temmuz 2020 Perşembe 17:09:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 17:09:00

Bayramda alternatif tatlı; soğuk baklava

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Soğuk baklava, bayramda büyük rağbet görüyor. Pandemi öncesine göre satışlar yüzde 60 oranında arttı.

Lezzet alışkanlıklarında ön plana çıkan soğuk baklavalar bayram öncesinde rağbet görüyor. Baklava yufkası ile yapılan soğuk baklava, süt, az şeker, Antep fıstığı ve çikolata içeriyor. Tatlının üstü bitter çikolata parçaları ile kaplanıyor.

“SOĞUK BAKLAVAMIZA BÜYÜK BİR RAĞBET VAR”

Ünlü tatlı firması Yaşar Usta'nın yetkilisi Yaşar Börü, insanların özellikle yaz aylarında şerbetli tatlılardan ziyade daha hafif ve serinleten tatlı aradığını belirterek, “Dondurma gibi geleneksel yaz tatlıları bu noktada çok tatminkar olamayabiliyor. Bu düşünce ile sütlü, çikolatalı, şerbetli tatlıları bir araya getiren soğuk baklavayı geliştirdik. Soğuk sütlü bitter baklavanın tescili için ilk patent başvurusunu biz yaptık. Bu sebeple sektörde soğuk baklavanın mucidi olarak tanınıyoruz.” dedi. Soğuk baklavada kullandıkları fıstığı Gaziantep'ten, sade tereyağını Şanlıurfa'dan ve doğal pancar şekerini Konya'dan getirttiklerini kaydeden Börü, “Soğuk baklavamıza büyük bir rağbet var. Yediden yetmişe herkes çok sevdi. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı haline geldi.” ifadelerini kullandı.

Yaşar Börü, şöyle devam etti; “Soğuk baklavamız ve sütlü fıstıklı burma kadayıfımız çok hafiftir. Her ikisinin de şerbeti sütlü olduğu için şekeri dengelemektedir. Ürünlerimizde gerçek tereyağı ve doğal malzemeler kullanıyoruz. Katkı maddesi içeren malzemeler kullanmıyoruz. Tüm ürünlerimiz günlük ve taze çıkmaktadır. Bir porsiyon soğuk baklavanın sadece 480 kalori içeriyor.”

“PANDEMİDE SATIŞLARIMIZ YÜZDE 60 ARTTI”

Firma yetkilisi Mahmut Börü de, pandemi sürecinde satışlarının olumsuz etkilenmediğini vurgulayarak, “Aksine e-ticaret gibi dijital mecraları kullanarak hem marka bilinirliğimizi arttırdık hem de satışlarımızı pandemi öncesine göre yüzde 60 arttırdık.” ifadelerini kullandı. Börü, Amerika ve Dubai'de şube açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

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