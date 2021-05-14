Bayram sofraları vücut dengesini bozabilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neslişah Bozkaya Gök, "Ramazan ayı boyunca değişen yeme düzenimiz ve oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızımızda oluşan yavaşlama vücudumuzun oruç sonrası daha hızlı bir şekilde kilo alımına sebep olabilir. Bu nedenle kilo almak istemiyorsak bayramdaki beslenmememize dikkat etmeli, Ramazan Bayramını bir toparlanma dönemi olarak değerlendirmeye çalışmalıyız" dedi. Gök, "Kızartılmış, tuzlu, kalorisi fazla gıdalardan kaçının. Bu yiyeceklerin tüketilmesi, özellikle diyabeti, insülin direnci veya obezite gibi sağlık sorunları olan kişilerin bayramı hastanede geçirmelerine neden olabilir. Porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edin. Badem, ceviz, fındık ve taze meyveleri ara öğünlerde atıştırmak, yemeklerde çok fazla yemekten kaçınmanıza yardımcı olabilir" diye ekledi.

