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24 Aralık 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 08:00:00

Basit önlemlerle mevsimsel salgından korunabilir

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Uzmanlar en az 20 saniye elleri sabunla yıkayarak, bardak havlu gibi eşyaları paylaşmayarak ve bol sıvı tüketerek mevsimsel salgından korunabileceğini söyledi.

Uzmanlar en az 20 saniye elleri sabunla yıkayarak, bardak havlu gibi eşyaları paylaşmayarak ve bol sıvı tüketerek mevsimsel salgından korunabileceğini söyledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Köylü, "Başta riskli gruplar (prematüre doğanlar, astım gibi kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kronik kalp hastalığı olan çocuklar, okula giden kardeşleri olan küçük çocuklar, kalabalık ortamda yaşayan çocuklar, sigara içilen ortamda yaşayan çocuklar) olmak üzere ebeveynlerin dikkatli olması gereken durumlar öksürük, hışıltılı solunum, solunum sıkıntısı, hızlı soluk alıp verme, dudak çevresinde morarma, düşmeyen ateş olması halinde hekime başvurulması gerekmektedir" diye konuştu. Evde alınması gereken önlemlerden bahseden Köylü, "Evde alınacak önlemlerden birkaçı en az 20 saniye sabunla el yıkama, kontamine bardak havlu gibi eşyaları paylaşmamak, bol sıvı alımı, istirahat, sağlıklı beslenmektir. Bunun yanında kalabalık yerlerde maske takılması, kreş ya da okula giden çocukları bulaşa engel olmak amacıyla semptomlar başladığında evde izole etmek korumak için yapılan basit ve etkili yöntemlerdir" şeklinde konuştu.

Etiketler : havlu Uzmanı Dr. Gözde Köylü prematüre doğanlar
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