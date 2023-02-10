Başarısızlığının ardında yutkunma bozukluğu olabilir

Prof. Dr. Buğra Özen, bademciklerin büyük olması, alerjiye yatkınlık, solunum problemleri, gece yatak ıslatmaya kadar giden bazı problemler, konsantrasyon bozuklukları ve okulda başarısızlık gibi durumların altında yutkunma bozukluklarının olabileceğini bildirdi. Özen, ailelerin genellikle dişlerdeki çapraşıklık nedeniyle başvuru yaptığını, çocuklarının yutkunmasındaki sorunları bazı egzersizlerle ya da basit apareyler kullanarak düzeltme şansına sahip olduklarını, buna bağlı olarak da hastanın hayat kalitesinin çok iyi noktalara gelebildiğini vurguladı. Prof. Dr. Buğra Özen, "Yutkunma bozuklukları çok basit tedavilerle, çok küçük önlemlerle küçük yaşlarda giderilirse hastalarımız çok daha büyük, komplike tedavilere ihtiyaç duymadan sağlıklı hale gelebilir. Bunu sağlayabilmek için diş hekimlerine belli aralıklarla kontrollere gelirlerse, küçük yaşlardan itibaren sadece çürük için değil, bu problemleri de diş hekimlerinin algılayabilmesi için ziyaretlerde bulunurlarsa hastalarımızı olaylar daha komplike hale gelmeden rahatlıkla tedavi ederiz." değerlendirmesini yaptı.

