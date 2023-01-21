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21 Ocak 2023 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 08:30:00

Başarı baskısı özgüven eksikliği yapıyor

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Ailelerin karne notları için çocuklara karşı talepkâr tutumlarının ve baskılarının çocuklarda özdenetim ve özgüven ile ilgili sorunlar doğurabildiğini belirten uzmanlar uyardı: "Çocuklar bu baskı ve talepleri karşılayamadığı durumlarda hayal kırıklığına uğrayıp suçluluk ve yetersizlik duyguları hissedebilir."

Ailelerin karne notları için çocuklara karşı talepkâr tutumlarının ve baskılarının çocuklarda özdenetim ve özgüven ile ilgili sorunlar doğurabildiğini belirten uzmanlar uyardı: "Çocuklar bu baskı ve talepleri karşılayamadığı durumlarda hayal kırıklığına uğrayıp suçluluk ve yetersizlik duyguları hissedebilir."

Yarıyıl tatili dün itibariyle başladı. Ailelerin çocuklardan sürekli başarı beklemesi ve taleplerinin bu yönde olması çocuğun psikolojik olarak kendini kötü hissetmesine neden olabileceğini belirten Çocuk-Ergen Psikoloğu Gamze Gülsoy "Sürekli başarı beklenen bir çocuğun psikolojik olarak kendini iyi hissetmesi çok zor. Bu durum hem motivasyon eksikliğine hem de kendine olan güvenin kaybolmasına sebep olacaktır. Aşırı baskı; anksiyete bozukluğu, depresyon gibi ruh sağlığı problemlerine de yol açabilmektedir. Aynı zaman öğrenmede isteksizlik, okula gitmek istememe gibi durumlar doğurur. Başarı konusunda çocuğa yapılan baskı, çocuğun ailesinden uzaklaşmasına, içe kapanmasına yol açabilmektedir. Çocuk ailesinden uzaklaştıkça kendini ifade edebileceği ve baskı görmediği riskli çevrelere kayabilmektedir. Bu sebeple aileler çocuğa başarı için baskı yaparken, çocuğu istemeden riskli ortamlara itmektedir. Çocuk başarılı olamadığında, ailenin beklentisini karşılayacak notlar almadığında, yalan söylemeye ve notları gizlemeye başvurmaktadır. Bu durum aile içi ilişkileri zorlayacağı gibi çocuğun psikolojik iyi oluşunu da etkilemektedir" diyor.

KÜÇÜK BAŞARILARI BİLE KUTLANMALI

Çocukların öğrenmeyi sevdikçe motivasyonunun artacağını ve bunun da başarıyı getireceğini belirten Psikolog Gamze Gülsoy, çocuğun öğrenmekten haz almasını sağlamanın çocuğu küçük başarılarında dahi kutlayarak ve onu gönülden tebrik ederek sağlanabileceğini söylüyor. Gülsoy şöyle devam ediyor: "Aileler akademik veya sosyal konularda beklentilerini, çocuğun gerçekliğini göz ardı etmeden oluşturmalıdır. Çocuğun yapabileceğinin üstünde beklenti içine girmek hem ebeveyni hem de çocuğu zorlayacaktır. Çocuğa kendi potansiyelini ortaya çıkarabileceği alanlar açılmalı ve başarılı olabilmesi için, aile içinde iletişimin sağlıklı olması gerekir. Çocuğa huzurlu ve güvende hissettiği bir ev ortamı sunulmalıdır. Çocuk, koşulsuz kabul ve koşulsuz sevgi hissettiği bir ortamda iyi hissedecektir. Çocuğun her küçük çabası takdir edilmeli, ona güvenildiğini hissettirilmelidir. Ayrıca çocukların, akranlarıyla kıyaslanmaması gerekir, bu durum çocuğun yetersiz hissetmesine sebep olur. Okul ve öğretmen ile iş birliği içinde olmak, baskı yapmadan eksikleri hakkında neler yapabileceğini çocukla konuşmak gerekir. Ayrıca çocuğun öğrenme stillerini bilmek, hangi alanda iyi olduğunu gözlemlemek gerekir. Örneğin; sözel derslerde daha başarılı bir çocuk, sayısal bir bölüm seçmesi için zorlanmamalıdır."


Etiketler : özgüven eksikliği Çocuklar karne notları
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