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19 Ağustos 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 08:00:00

Baş ağrısını unutturan yöntem: Akupunktur

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Pandemi döneminde hemen hemen herkesin ortak sorunu haline gelen 'stres' ve 'depresyon'dan kurtulmanın kolay bir yolu var: akupunktur. Bu yöntem baş ağrısı ve migren ataklarınızı da ortadan kaldırabilir.

Röportaj: Yasemin İLAN

İkinci yılına yaklaşan pandemi süreci herkesi yordu ve ister istemez strese ve stres kayynaklı baş ağrılarına ve hatta depresyona neden oldu. Türkiye Akupunktur Derneği Başkanı Dr. Murat Topoğlu, baş ağrısı, migren atakları, depresyon ve daha bir çok sorunun akupunkturla tedavi edilebileceğini dile getirdi. Stresin kilo alımına da neden olduğunu söyleyen Dr. Murat Topoğlu, "Depresyon çağımızın en sıklık rastlanan hastalıklarından biridir. Stres ve depresyon uzun süre devam ederse kalp hastalıkları dâhil birçok cilt, böbrek, kanser gibi birçok hastalıkları oluşturabilir. Keyifsizlik, isteksizlik, hayattan zevk alamama, moral bozukluğu, kendini beğenmeme, kendine ve hayata bakışında bozulmalar, enerjisizlik gibi temel ruhsal belirtilerin dışında iştah ve kilo kaybı, bazı hastalarda iştahta artma, kilo alma, uyku bozuklukları (uykusuzluk, gece uyanmalar veya aşırı uyuma), cinsel istekte azalma veya artma halsizlik, enerjisizlik, bazı hastalarda vucutta ağrılar, baş ağrısı gibi bedensel belirtilerde eşlik edebilir. Hastalık genç veya orta yaşlarda çıkarsa; kadınlarda 15, erkeklerde 11 yıl hayat süresini kısaltabilir" dedi. Dr. Murat Topoğlu, akupunkturla kilo vermenin de çok daha hızlı ve kolay olduğunu hatırlattı.

YAN ETKİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Akupunktur tedavisi sırasında çıkan bir takım biyo kimyasallar ortaya çıkar. Burada en önemli salgı seratonindir. Akupunktur genelde hiçbir yan etkisi yoktur. Seratonin mutluluk salgısıdır. Bütün dünyada gerek vücut akupunkturu gerekse kulak akupunkturu stres ve depresyon tedavisinde oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Tedavi hemen her gün veya gün aşırı olarak 10-12 seans uygulanır. Seans süresi 30 dakika sürer Birinci kür bittikten sonra tedaviye haftada 2 kez 5 hafta daha devam edilir. İyileşme durumuna göre tedaviye haftada bir veya iki haftada bir kez devam edilir. Tedavi 6 ay sürebilir.

TEKRAR ETMEMESİ İÇİN DİKKAT!

Tedaviye önce klasik Akupunktur ile başlanmalıdır. Eğer ağrılar 3-4 seansta hiç bir değişme göstermemişse hemen elektro-akupunktura geçilmelidir. Elektro-Akupunkturda; noktaların kombinasyonu çeşitli şekillerde olabilir. Örneğin: Hasta seansa baş ağrısı ile gelmişse baş noktalarına bilateral E.A uygulanabilir, buna ek olarak distal noktalar olarak da LI 4,LV 3,ST 36,GB 34 v.s.bu durumda elektro akupunktur tedavisi 30 ya da 45 dakika yapılmalıdır. Hastanın tedavi sonunda ağrısı azalmış bile olsa ağrının 2-4 saat sonra tekrar eski şiddetinde başlayabileceği unutulmamalı ve hastaya belirtilmelidir. Hasta ikinci kür tedaviye geldiğinde ağrılar eğer eski sıklığında değilse daha az şiddette geliyorsa buna 6-8 seans ek olarak haftada 2-3 kez uygulanmalıdır.

Etiketler : başağrısı Akupunktur Seratonin mutluluk salgısı
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