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12 Haziran 2024 Çarşamba 15:18:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 15:18:00

Baş ağrısına ilaç gibi gelen masaj yöntemi

Kaynak: GUNES.COM

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Yanınızda ağrı kesici olmadığında, önemli ve özel bir gün geçirdiğiniz esnada yapışık gibi gelen baş ağrısını yaşamayan yoktur. Ağrının dili olsaydı ‘'Başının üstünde yerim var tabii ki ağrı kesici alacaksın, hemen ağrı kesici al!'' derdi. Klasik ilaç tedavisi yerine baş ağrısına ters köşe yaşatmaya hazır mısınız? İşte baş ağrısına ilaçsız çözüm, el masajı… Baş ağrısı ile hayat kalitenizin düştüğünü düşünmeyin, belki de ihtiyacınız olan el masajıdır. İşte el masajı ve püf noktaları…

Ansızın, yerli yersiz gelen baş ağrıları rutin yaşamımızı etkiliyor. Stresten kaynaklı, akut ve kronik olacak şekilde çeşitlere ayrılıyor. Vücudumuz o kadar inanılmaz bir yapı ki, ayağın sıcak su da durması baş ağrısına iyi gelebiliyor. Ne alaka dediğiniz duyar gibiyiz, biz de öyle dedik...

Vücudumuzda aktif rol oynayan ortak bası noktaları vardır. Vücudunuzu iyi tanımamanız, bilgisizlikten ziyade sizi korkutabilir. Karnınızdan kasıklarınıza kadar inen şeyin ne olduğunu düşünürken ''kalbim mi düştü acaba?'' diyebilirsiniz. Hayır, kalbiniz yerli yerinde, o sadece bir aort damarı...

Baş ağrısını kesen el masajı

Elinizdeki işaret parmağıyla başparmağınız arasındaki noktaya baskı uygulayın. Basıyı hafif olarak sağ sol hareketlerle yayabilirsiniz. 30 saniye boyunca bu hareketi yapmaya devam edin. Ardından el değiştirerek diğer elinize de uygulayın. Doğru uygulandığında baş ağrınızın geçtiğini göreceksiniz.

Etiketler : el masajı baş ağrısı ilaçsız çözüm
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