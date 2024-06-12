Baş ağrısına ilaç gibi gelen masaj yöntemi

Ansızın, yerli yersiz gelen baş ağrıları rutin yaşamımızı etkiliyor. Stresten kaynaklı, akut ve kronik olacak şekilde çeşitlere ayrılıyor. Vücudumuz o kadar inanılmaz bir yapı ki, ayağın sıcak su da durması baş ağrısına iyi gelebiliyor. Ne alaka dediğiniz duyar gibiyiz, biz de öyle dedik...

Vücudumuzda aktif rol oynayan ortak bası noktaları vardır. Vücudunuzu iyi tanımamanız, bilgisizlikten ziyade sizi korkutabilir. Karnınızdan kasıklarınıza kadar inen şeyin ne olduğunu düşünürken ''kalbim mi düştü acaba?'' diyebilirsiniz. Hayır, kalbiniz yerli yerinde, o sadece bir aort damarı...

Baş ağrısını kesen el masajı

Elinizdeki işaret parmağıyla başparmağınız arasındaki noktaya baskı uygulayın. Basıyı hafif olarak sağ sol hareketlerle yayabilirsiniz. 30 saniye boyunca bu hareketi yapmaya devam edin. Ardından el değiştirerek diğer elinize de uygulayın. Doğru uygulandığında baş ağrınızın geçtiğini göreceksiniz.