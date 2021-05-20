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20 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00

Balkonda 15 dakika durmak D vitamini ihtiyacını karşılar

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D vitamini eksikliği, çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise kemik erimesine (osteoporoz) zemin hazırlıyor.

D vitamini eksikliği, çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise kemik erimesine (osteoporoz) zemin hazırlıyor. Doç. Dr. Mehmet Ağırman, "D vitamini eksikliğinde kas güçsüzlükleri, ağrılar, motor gelişimde gerilik, ileri durumlarda yetmezlik kırıkları da oluşabilir. Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren D vitamini depolarımızı izolasyonda açık bir pencere ya da balkonda 15 dakikada doldurabiliriz." açıklamasında bulundu. Saatlerce güneşte kalmanın gereksiz olduğunu dile getiren Ağırman, "Sabah 10.00 ile 15.00 saatleri arasında, kol, yüz ve bacakların 10-15 dakika süreyle direkt güneş ışığı ile temas etmesi vitamin sentezi için yeterli. Koyu tenlilerde bu süre biraz artabilir" bilgisini paylaştı.

Etiketler : d vitamini vitamin eksikliği Koronavirüs D vitamini depoları
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