Balık yağı hava ile temas etmemeli

Günümüzde çocukların gelişimi için olmazsa olmazların başında, Omega-3 yağ asitlerinden DHA ve EPA geliyor. İnsan vücudunda birçok ana işlevin temelinde yatan bu üçlü, vücut tarafından üretilemediği için gıda takviyeleri ile alınması gerekiyor. Bu noktada da çocukların ihtiyaç duyduğu üçlüyü karşılayabilmeleri için doktorlar, balık yağı öneriyor. Prof. Dr. Ayper Somer "Balık yağları, hava ile temas edince tat ve koku açısından bozulabilirler. Dolayısıyla çocuklar için her gün tüketecekleri balık yağının, tazeliğini koruması ve hijyenik olması, büyük bir öneme sahip" dedi.

