Balık yağı hafızayı koruyor

Vücudun Omega-3'e ihtiyacı anne karnında başlıyor, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik dönemi ile yaşlılıkta da ihtiyaç devam ediyor. Omega-3'ün başlıca türleri; eikosapentaenoik asit (EPA) ve docosaheksaenoik asitten (DHA) oluşuyor. Omega 3 desteği kullanılırken içeriğindeki EPA ve DHA miktarlarına dikkat etmek gerekiyor. Zihin sağlığını korumak için DHA yağ asidi oldukça önem taşıyor. Beynin, gözlerdeki retinanın ve birçok yapının temel bileşenlerinden DHA, kalp sağlığının korunması konsantrasyonun artırılması, dikkat eksikliğinin giderilmesi, alzheimer ve demans gibi rahatsızlıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Genellikle balık ve balık ürünlerinde bulunan EPA ise kalp damar problemleri ve depresyon gibi rahatsızlıkların engellenmesi için ihmal edilmemesi önemli. Yetişkin bireyler EPA+DHA türlerinden günde en az 600 mg arasında alması gerekiyor.

