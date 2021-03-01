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01 Mart 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 17:30:00

Balık yağı hafızayı koruyor

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Sağlıklı yaşam için mutlaka balık yağı tüketilmesi gerekiyor. Balık yağı yani Omega-3; düzenli olarak dışarıdan alınması gereken, vücudun kendi kendine sentezleyemediği önemli bir yağ asidi türü olarak tanımlanıyor.

Vücudun Omega-3'e ihtiyacı anne karnında başlıyor, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik dönemi ile yaşlılıkta da ihtiyaç devam ediyor. Omega-3'ün başlıca türleri; eikosapentaenoik asit (EPA) ve docosaheksaenoik asitten (DHA) oluşuyor. Omega 3 desteği kullanılırken içeriğindeki EPA ve DHA miktarlarına dikkat etmek gerekiyor. Zihin sağlığını korumak için DHA yağ asidi oldukça önem taşıyor. Beynin, gözlerdeki retinanın ve birçok yapının temel bileşenlerinden DHA, kalp sağlığının korunması konsantrasyonun artırılması, dikkat eksikliğinin giderilmesi, alzheimer ve demans gibi rahatsızlıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Genellikle balık ve balık ürünlerinde bulunan EPA ise kalp damar problemleri ve depresyon gibi rahatsızlıkların engellenmesi için ihmal edilmemesi önemli. Yetişkin bireyler EPA+DHA türlerinden günde en az 600 mg arasında alması gerekiyor.

Etiketler : omega-3 balık yağı hafıza insan hafızası
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