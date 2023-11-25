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Bakterilerin de hafızası varmış
25 Kasım 2023 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 08:30:00

Bakterilerin de hafızası varmış

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Bakterilerin yaşadıkları olaylara dair anılar oluşturabildikleri, bu anıları sonraki nesillere aktarabildikleri ortaya çıktı.

Yeni bir araştırma, bakterilerin de yaşadıkları olaylara dair anılar oluşturabildiğini, hatta bu anıları sonraki nesillere de aktarabildiğini ortaya koydu. 10 binden fazla bakterinin yer aldığı deneyde bakterilerin yayılma ve gruplaşma davranışları gözlemlendi. Besin ararken bakteriler, hızlıca bir noktadan diğerine gidiyor. Yayılarak bölgede yiyecek arayan bakteriler, yemek bulduklarında ise bir araya toplanıyorlar. Hücresel demir açısından az demir yoğun ortamda bakteriler hızla hareket ederken demir yoğun ortamlarda ise bir araya geliyorlar. Demirin az olduğu ortama taşındıklarında ise hızla demirin yoğun ortama doğru harekete geçiyor, tekrar besin arama hareketi yapmıyorlar.

Etiketler : araştırma bakteri hafıza
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