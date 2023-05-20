Bakteriden arındırmak için gözlükleri sabunla yıkamalı

Doğru gözlük seçiminin yanı sıra seçilen gözlüğü aynı kalitede uzun yıllar kullanmak büyük önem taşıyor. İyi temizlenmeyen gözlüklerin zamanla bakteri yuvasına dönüştüğünü belirten uzmanlar, gözlüğün üzerinde biriken makyaj, ter ve birtakım vücut salgıları ile beraber oluşan yağ tabakalarının sadece mikrofiber bezlerle yok olmadığına dikkat çekti. Uzmanlar, 'Yumuşak uçlu fırça ile beyaz sabunu köpürterek gözlüğün iç ve dış kısımlarının 15 saniye boyunca yıkanması tüm kirlerden arınmasını sağlayacaktır. Gözlükler temizlenmediğinde bakteriye neden olur, enfeksiyon riskini artırır' dedi.

