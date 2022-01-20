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20 Ocak 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 13:00:00

Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması: Pazartesi günü başlatacağız

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşı çalışmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız. Çalışmayla hastadaki antikor değişimi gözlemlenecek." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız. Çalışmayla hastadaki antikor değişimi gözlemlenecek." dedi.

Koca, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin son durum sorulan Koca, şunları kaydetti:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca BioNTech AŞI TURKOVAC aşısı
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