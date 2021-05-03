Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü

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03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37:00

Bakan Koca'dan sevindiren haber: Vaka sayısı yarı yarıya düştü

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Edirne'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı. Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.' dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

* Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

* Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı.

* Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.

* Sürecin sonucunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

Etiketler : Sağlık Bakanı Koca KORONA VAKA SAYISI TAM KAPATMA
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