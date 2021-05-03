Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü

Bakan Koca'dan sevindiren haber: Vaka sayısı yarı yarıya düştü
Edirne'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı. Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.' dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
* Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.
* Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı.
* Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.
* Sürecin sonucunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.