Bakan Koca'dan sevindiren haber: Yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanı Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

* Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

* Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı.

* Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.

* Sürecin sonucunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.