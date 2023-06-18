VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Pekin'de
TÜRKSOY'un kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü
Malatya'da korkutan deprem!
Bakan Koca'dan, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerine ilişkin açıklama
New York Times'tan çarpısı iddia: Tüm kanıtlar Rusya'yı işaret ediyor
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18 Haziran 2023 Pazar 18:37:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 18:37:00

Bakan Koca'dan, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır." açıklaması yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek." bilgisini paylaştı.

Etiketler : fahrettin koca sağlık bakanlığı süreli sağlık raporu
‘Yaza merhaba' dediler

‘Yaza merhaba' dediler
Festivalde yarışacak

Festivalde yarışacak
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Çocuk sayfası kapandı

Çocuk sayfası kapandı
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var
Hayırlı evlat

Hayırlı evlat
Madonna'ya yemek yaptım

Madonna'ya yemek yaptım
‘Yaralı' Ceyhun

‘Yaralı' Ceyhun
"Merve ile evlendiğime pişman değilim"

"Merve ile evlendiğime pişman değilim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX