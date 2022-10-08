Bakan Koca'dan palyatif bakım hizmetlerine ilişkin açıklama

Bakan Koca, Dünya Palyatif Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Palyatif bakım, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle uzun süre tedavi alması gereken hastaların tedaviye ek olarak ihtiyaç duyduğu hizmettir. Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti vermektedir. Geçen yıl bu hizmetten 59 bin 7 kişi yararlandı."