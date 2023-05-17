VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Programı'ndan 140 genç yararlanacak
Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında
Gana, British Museum'dan altınlarını iade etmesini istedi
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:23:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:23:00

Bakan Koca'dan 'malpraktis yasası'na ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis yasasının 1 yıllık sonuçlarını paylaştı. 27 Mayıs 2022'den bu yana Mesleki Sorumluluk Kurulu'na 7 bin 430 dosya intikal ettiğini, 652 dosyadan hiçbirinde sağlık personeline rücuya gidilmediğini açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabındaki "Malpraktis yasası 1 yılda nasıl sonuç verdi?" başlıklı açıklamasında, "Malpraktis yasası olarak bilinen 3359 sayılı kanunun ek-18. maddesinin yürürlüğe girdiği 27 Mayıs 2022'den bu yana Mesleki Sorumluluk Kurulu'na 6 bin 778'i soruşturma izinli talepli, 652'si rücuya ilişkin olmak üzere 7 bin 430 dosya intikal etti. Rücuya ilişkin 652 dosyadan hiçbirinde sağlık meslek mensuplarına rücuya gidilmemiştir" ifadesini kullandı.

Bu 652 dosyaya, ceza mahkemesi kararı olmadığı için Mesleki Sorumluluk Kuruluna sunulmaksızın rücuya gidilmemesi istenen hiçbir dosyanın dahil olmadığını belirten Koca bu tip başvuruların sayısının 2 binin üzerinde olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Soruşturma izni talepli 6 bin 778 dosyanın 3 bin 316'sı için karar verilmiş olup 3 bin 462 dosyanın ön inceleme veya sekretarya işlemleri devam etmektedir. Alınan 3 bin 316 karardan 2 bin 950'sinde karar, dosya için soruşturma izni verilmemesi, 298'inde ise dosya için soruşturma izni verilmesi yönündedir. 68 karar ise dosyanın işleme konulmaması şeklindedir."

Etiketler : Bakan Koca malpraktis yasa
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Aynalar zaman makinesi gibi

Aynalar zaman makinesi gibi
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde
"Türk kadınları çok güçlüdür"

"Türk kadınları çok güçlüdür"
"Ailece yemek yiyeceğiz"

"Ailece yemek yiyeceğiz"
Baba acısı

Baba acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX