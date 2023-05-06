Bakan Koca'dan Kovid-19'un küresel acil durumunun sona ermesine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Kovid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca şu değerlendirmede bulundu:
"Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.
'Salgın gündemimizden çıkıyor.' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."
Covid-19 Salgınını fark edip İLK harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den ÖNCE yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu. "Salgın gündemimizden çıkıyor." dediğimizde tarih 29 OCAK 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü,... pic.twitter.com/rshc9lyOML— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2023
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