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07 Mart 2023 Salı 22:16:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 22:16:00

Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' açıklaması

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Erken Uyarı Sistemi'nin tüm bölgede devrede olduğunu vurgulayarak, "Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değildir. Bu durumu korumamızın koşulu ise, içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki salgın hastalık riskine ilişkin sosyal meyda hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, deprem bölgesinde salgın hastalık riskine karşı 'Erken Uyarı Sistemi'nin etkin şekilde çalıştığını belirtti.

Bu çalışma sayesinde, risk oluşturabilecek enfeksiyonlara ilişkin erken dönemde veri toplanıp analiz edilmektedir. Erken Uyarı Sistemi tüm bölgede devrede.

"ŞEBEKE SUYUNDAN KAYNAKLANABİLECEK SORUNLARA KARŞI DİKKATLİYİZ"

Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir verinin söz konusu olmadığını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bu durumu korumamızın koşulu ise, içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır.

On binlerce insan içinde sayısı onla, yirmiyle ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen bir durumdur. Bir kaynaktan bulaşıp yayılan bir hastalık olmaması esastır. Şebeke suyundan kaynaklanabilecek sorunlara karşı bu açıdan son derece dikkatliyiz.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca deprem

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