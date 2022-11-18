Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı

Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı

ANTİBİYOTİKLER, Antiviraller, Antifungaller, Antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün. ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 18, 2022