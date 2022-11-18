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18 Kasım 2022 Cuma 19:25:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 19:25:00

Bakan Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı

Kaynak: DHA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi.

Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı

Etiketler : Bakan Koca Farkındalık Haftası Antibiyotik
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