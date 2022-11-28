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28 Kasım 2022 Pazartesi 11:05:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 11:05:00

Bakan Koca'dan 42 bin 500 personel alımıyla ilgili açıklama: Mülakat sınavı yok

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanlığı'nın 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Bakan Koca, "Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 1183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31 bin 183 personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayınlandığını belirten Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun."

BAŞVURULAR 2 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

Etiketler : sağlık bakanlığı personel alımı işçi alımı
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