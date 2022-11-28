Bakan Koca'dan 42 bin 500 personel alımıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan 42 bin 500 personel alımıyla ilgili açıklama: Mülakat sınavı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 1183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31 bin 183 personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayınlandığını belirten Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun."

30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183'ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2022

BAŞVURULAR 2 ARALIK'A KADAR SÜRECEK



Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.