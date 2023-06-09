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09 Haziran 2023 Cuma 21:45:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 21:45:00

Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fahrettin koca akciğer nakli yaşlı hasta
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