29 Haziran 2020 Pazartesi 15:13:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 15:13:00
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Kaynak: DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.
Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2020