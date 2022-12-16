VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Başkan Erdoğan çözdü
Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz
Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret
Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri
Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi
Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adımı attık!
AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketini onayladı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sonuçlar açıklandı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak
Akdenizli ihracatçılar 11 ayda 17,8 milyar dolarlık dış satım yaptı
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 düzensiz göçmen öldü
Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen Afgan annelerin bebekleri büyüyemiyor
"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı
16 Aralık 2022 Cuma 18:19:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 18:19:00

Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attıklarını belirterek "Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca, son dönemde piyasada bazı ilaçların bulunamaması sorununun çözümüne ilişkin, İstanbul'da ilaç sektörünün tüm paydaş yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) düzenlenen toplantıya İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), Sağlık Ürünleri Derneği (SURDER) ve Ecza Depocuları Derneğinden (EDD) 40'a yakın yönetici ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri katıldı.

Bakan Koca, burada yaptığı değerlendirmede, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımları hatırlatarak sıranın sektörde olduğunu, vatandaşın ilaca erişiminde kendilerinin üzerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri de yapılan düzenlemeler için teşekkür ederek ilaç tedariki ile ilgili tüm imkanlarını seferber edip çözüme katkı sunacaklarını belirtti.

Koca, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net, vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı bakan koca piyasa
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
Aşk-ı Memnu buluşması

Aşk-ı Memnu buluşması
Hayali kafe açmak

Hayali kafe açmak
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Vefat etti

Vefat etti
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli

Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli
Üç çocuğu bir arada

Üç çocuğu bir arada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX