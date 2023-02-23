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23 Şubat 2023 Perşembe 14:43:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 14:43:00

Bakan Koca: Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 528'i yaralandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanın ise yaralı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da Sahra hastaneleri ve Çadır Kentleri ziyareti sonrasında, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, 448 sağlık çalışanının depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanının ise yaralı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65

448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti

4 bin 971 numune ile su analizi yapılmış, örneklerin yüzde 18,5'i uygunsuz bulunmuştur. Halen su süper klorlaması yapılmaktadır

Afet bölgesinde halen 19 bin 109'u hekim, 67 bin 512'si sağlık personeli ve 36 bin 901'i diğer personel olmak üzere toplam 123 bin 522 kişiyle hizmet vermekteyiz

Gezici ekiplerimiz köyleri dolaşıp, 23 binden fazla insanımızı sağlık taramasından geçirdi. Tetanoz başta olmak üzere genişletilmiş bağışıklama programı kapsamındaki aşılar aksatılmadan yapılıyor

Etiketler : fahrettin koca canlı sağlık

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