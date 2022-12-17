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17 Aralık 2022 Cumartesi 17:23:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 17:23:00

Bakan Koca duyurdu! "Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik"

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, ilaç temininde yaşanan zorluk giderilene kadar, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süre ara verildiğini, temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere de ilaç üreticileriyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, ilaç teminindeki sıkıntıların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Bu çözümün üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması ve ilaç ham madde alımının güvenilir şartlara kavuşması olarak üç adımdan oluştuğunu aktaran Koca, "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "hastalarımızın içi rahat olsun" mesajına yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.

İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da."

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca ilaç ihracat
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