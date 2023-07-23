VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! "2 terörist etkisiz hale getirildi"
Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında dünya şampiyonu oldu
Yeniden ibadete açılan Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritaları hazırlanacak
İnsansız kara aracı BARKAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
23 Temmuz 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 10:00:00

Bakan Koca, Aksaray'da bir aile hekiminin köylerde verdiği mobil sağlık hizmetinin videosunu paylaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Samet Gültekin'in, mobil hizmet programı kapsamında bazı köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti verdiği anların videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Samet, Aksaray Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezinde görevli hekimimiz. Sorumluluğunda 2 bin 400'e yakın hasta var. 'Bir yıl kalır, ayrılırım' dediği görev yerinde dördüncü yılında. Haftanın iki gününü mobil muayene ziyaretlerine ayırıyor. Dört köy geziyor ve takibindeki hastalarıyla bir araya geliyor." ifadelerini kullandı.

Videoda doktor Samet Gültekin, mobil hizmet programı kapsamında Çavdarlı, Nurgöz, Boyalı ve Bostanlık köylerinin kendisinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, Çavdarlı ve Nurgöz köylerinde vatandaşlara verdiği sağlık hizmetini anlattı.

Gültekin, "Biz aile hekimleri olarak hastalarımızın sadece hastalık durumlarında değil her zaman yanındayız. Aile hekiminizi erken tanıyın." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar ise köylerine kadar ulaşan sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Videonun sonunda, "Aksaray'da 76 sağlık evi, 145 aile hekimliği birimi, 62 aile sağlığı merkezi ve 145 aile hekimi bulunuyor. Tüm Türkiye'de 26 bin 445 aile hekimi bulunuyor." bilgisine de yer verildi.

Etiketler : fahrettin koca aksaray aile hekimi köy mobil sağlık hizmeti
Yaz boyunca sahnede

Yaz boyunca sahnede
Yeniden rekor peşinde!

Yeniden rekor peşinde!
Terzi heyecanı

Terzi heyecanı
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Tatile çıkmayan tek solistim

Tatile çıkmayan tek solistim
"Kendimi eksilmiş hissediyorum"

"Kendimi eksilmiş hissediyorum"
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Boğaz'da 30 yıllık şarkılar

Boğaz'da 30 yıllık şarkılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX