Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı sonuçları belli oldu
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için yapılan kura çekiminin dün tamamlandığını, asıl ve yedek adayları gösteren yerleştirme sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sürekli işçi personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun.