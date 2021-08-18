Bahis oyunları beyni yoruyor

Hayatımızda çok geniş bir şekilde yer alan teknoloji kullanımı özellikle akıllı telefonların yaygınlaşması, "davranışsal bağımlılık" olarak tanımlanan canlı bahis ve kumar bağımlılıklarını da etkiliyor. Diğer bahis ve kumar türlerinde beynin uyarılması ve etkilenmesi daha düşükken canlı bahiste çok daha yoğun olmaktadır. Doç. Dr. Onur Noyan, "Oyun içinde bahis yapıldığında bir an önce sonuçlanması beklenir, bu süre içerisinde çok daha fazla heyecan, çok daha fazla risk alma davranışı gözlenebilmektedir. Böylelikle online bahsin bağımlılık yapıcı etkisinin hem de bağımlılık şiddetinin daha fazla olduğunu söylemek mümkün" dedi. Doç. Dr. Onur Noyan, "Hormonların anlık yükselmesi, bir süre sonra beynin ödül merkezinin dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Bir süre sonra bireyin kontrol mekanizmalarını bozarak daha fazla dürtüsel, daha fazla beklenti içerisinde olmasına, gündelik aktivitelerden haz alamamasına, anlık kararlar vermesine yol açarak, bahis ya da kumar bağımlılığının gelişmesine yol açıyor" diye konuştu.

