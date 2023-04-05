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05 Nisan 2023 Çarşamba 06:44:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 06:44:00

Bahar depresyonuna dikkat!

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Kış ile yaz arasında olmanın ve mevsimlerin tam anlamıyla net olmadığı dönemlerde ruh hali

Kış ile yaz arasında olmanın ve mevsimlerin tam anlamıyla net olmadığı dönemlerde ruh halinin de çok karıştığını söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Kış vakitlerinin kendini biraz daha yaza bırakmasıyla birlikte bu bahar havalarında aslında hem melatonin hormonunun salgılanması hem de yazın getirdiği serotonin hormonunun salgılanmasıyla birlikte hormonlarımızın karışık salgılandığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bahar dönemini özetleyecek olursak da kışın bitimi ile yazın başlangıcı arasında ortada kalan bir dönem olduğu için ruhsal olarak da ortada kalınabilir. Bu durum ruhumuza nasıl etki edecek diye bakacak olursak, melatonin hormonunun az salgılanmasıyla birlikte biz uyku ve uyanıklık arasındaki dengeyi tutturamıyor olabiliriz ama bahar aylarındaki serotonin hormonunun salgılanmasıyla da rehavete kapılıp günlük hayat akışından uzaklaşılıyor olabilir" dedi. Hamurcu, 2 hafta süre boyunca uyku, iştah, dikkatte, hayata karşı umutsuzlukta herhangi bir değişim gözlemleniyorsa ve bunun 2 hafta boyunca hemen hemen her gün bu değişim sürekli hissediliyorsa hemen bir uzmana görünmek fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bahar depresyonuna dikkat Kış ile yaz arası serotonin hormonu Uzman Psikolog Arzu Hamurcu

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